Суд Киева арестовал доли бизнесмена Новинского в 72 компаниях

Как уточнило издание "Лига. Бизнес", речь идет, в частности, о компаниях "Укргаздобыча", "Смарт-холдинг" и "Аркона газ-энергия"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Шевченковский районный суд города Киева наложил арест на доли в 72 компаниях, связанных с одним из богатейших бизнесменов Украины, бывшим депутатом Верховной рады Вадимом Новинским, сообщило украинское издание "Лига. Бизнес" во вторник со ссылкой на реестр суда.

Издание уточнило, что в постановлении речь идет о компаниях "Укргаздобыча", "Смарт-холдинг", "Аркона газ-энергия", "Регал петролеум корпорейшн (Украина) лимитед", "Запорожсталь", "Каметсталь", центральный, северный и ингулецкий ГОК, а также некоторых угледобывающих предприятиях в Покровской угольной группе. Кроме того, арестована доля в ООО "Метинвест холдинг" (23,76%) и его предприятиях. Арест наложен для сохранения доказательств по уголовному делу, отметило издание.

2 декабря прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Новинского. По данным издания, санкции введены из-за причастности к религиозной организации, аффилированной с центрами влияния в Российской Федерации. Сам Новинский тогда заявлял, что санкции - это преследование за религиозные убеждения, он планировал обжаловать их в судах.

После этого, как пишет издание, стало известно, что он якобы передал свои активы в траст и прекратил контролировать деятельность инвестиционно-промышленной группы "Смарт-холдинг".

4 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что наложила арест на имущество Новинского на сумму более чем 10,5 млрд гривен ($287 млн). В список заблокированных активов входят 230 объектов недвижимости, которыми Новинский, по утверждению СБУ, "владеет через офшорный трастовый фонд". 13 апреля СБУ сообщила, что наложила арест на имущество Новинского на сумму более 3,5 млрд гривен ($92 млн).

Новинский - совладелец украинского холдинга "Метинвест", главным акционером которого является богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов. По данным украинского издания Forbes, состояние Новинского составляет $1,4 млрд, он занимает третье место в списке самых богатых людей на Украине.