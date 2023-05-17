В Узбекистане начинается выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента страны

До 1 июня партии должны провести съезды, где будут утверждены их кандидаты

ТАШКЕНТ, 17 мая. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов для участия в назначенных на 9 июля досрочных выборах президента Узбекистана начинается в среду. С 17 мая по 1 июня политические партии должны провести съезды, на которых будут утверждены их кандидаты.

"В соответствии с утвержденным Центральной избирательной комиссией (ЦИК - прим. ТАСС) календарным планом избирательной кампании политические партии, которые примут решение участвовать в досрочных президентских выборах, должны до 15 мая подать в ЦИК соответствующие документы, а на выдвижение кандидатов в президенты отведен период с 17 мая по 1 июня", - заявил на заседании ЦИК заместитель ее председателя Бахром Кучкаров. Он добавил, что до 20 мая будут сформированы окружные избирательные комиссии.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, а затем указ о назначении голосования на 9 июля. Избирательный кодекс прежде допускал проведение досрочных выборов только в случае невозможности исполнения действующим президентом обязанностей в течение трех месяцев. На этот период полномочия главы государства переходили председателю Сената.

30 апреля в Узбекистане прошел всенародный референдум по новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий президента с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

Партии и их кандидаты

Правом выдвигать кандидатов в президенты в Узбекистане обладают только политические партии при условии, что они были зарегистрированы в Минюсте не позднее чем за шесть месяцев до проведения выборов. Сейчас в республике действуют пять политических партий - Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) и Экологическая партия Узбекистана.

На минувшей неделе центральные и политические советы всех этих партий провели внеочередные пленумы, на которых приняли решение, какие кандидатуры рекомендовать съездам для выдвижения на пост главы страны. Ожидается, что Экологическая партия и Народно-демократическая партия выдвинут кандидатами в президенты своих лидеров Абдушукура Хамзаева и Улугбека Иноятова. Первый является ученым-селекционером, он работал заместителем председателя Госкомитета лесного хозяйства, директором НИИ лесного хозяйства, второй до перехода на общественную работу руководил Наманганским государственным университетом, возглавлял министерство народного образования.

Социал-демократическая партия "Адолат", как ожидается, поддержит рекомендованную пленумом центрального совета кандидатуру первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудовой, которая также является председателем коллегии Верховного суда по административным делам.

Самое крупное и влиятельное в Узбекистане политобъединение - Либерально-демократическая партия Узбекистана - выдвинет кандидатом в президенты действующего главу Узбекистана. Поддержать кандидатуру Мирзиёева, как ожидается, примет решение по рекомендации пленума и Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш". Это будет первый случай, когда два политобъединения выдвигают одну кандидатуру на пост главы государства.

Оформление кандидатов в ЦИК

После проведения съездов партии до 2 июня должны будут оформить документы и сдать их в Центральную избирательную комиссию. Та в свою очередь, если не будет обнаружено каких-либо серьезных нарушений, до 6 июня зарегистрирует кандидатов в президенты и выдаст им удостоверения.

В соответствии с календарный планом ЦИК с 28 июня по 5 июля пройдет досрочное голосование для избирателей, не имеющих возможности в день выборов находиться по месту жительства. Для этого они должны будут обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, в котором указывается причина отсутствия в день выборов: это может быть отпуск, командировка, выезд за границу или иная уважительная причина.