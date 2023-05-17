Белый дом подтвердил отмену части поездки Байдена за рубеж из-за угрозы дефолта

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США вернется по завершении саммита Группы семи, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Американская администрация подтвердила, что президент США Джо Байден принял решение отменить часть своего предстоящего зарубежного турне в связи с угрозой дефолта в стране.

"Президент Байден вернется в Соединенные Штаты по завершении саммита Группы семи, чтобы вновь принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолта", - говорится в обнародованном 16 мая письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее предполагалось, что Байден примет позднее на этой неделе участие во встрече лидеров "семерки" в Хиросиме, а затем нанесет визиты в Папуа - Новую Гвинею и Австралию.

По словам Жан-Пьер, Байден провел телефонный разговор, чтобы уведомить премьера Австралии Энтони Альбанезе о принятом решении. "Он также пригласил премьер-министра нанести государственный визит в сроки, которые будут согласованы командами [обоих руководителей] позднее", - отметила представитель Белого дома. Согласно изложенной ею информации, советники Байдена проинформировали об изменении планов и правительство Папуа - Новой Гвинеи.

Как подчеркнула Жан-Пьер, демократ Байден требует от республиканцев в Конгрессе США конструктивного взаимодействия с целью повышения потолка госдолга в стране во избежание дефолта. "Президент и его команда продолжат работать с руководством Конгресса, чтобы добиться бюджетной договоренности, способной достичь письменного стола президента (то есть устраивающей все стороны - прим. ТАСС)", - заверила Жан-Пьер.

Она добавила, что активизация альянсов и партнерств вроде QUAD (Австралия, Индия, США, Япония), саммит которого должен был пройти в Сиднее в рамках турне Байдена, остается "ключевым приоритетом" нынешнего главы американской администрации. США будут искать в этом году пути интенсификации взаимодействия с Австралией, Папуа - Новой Гвинеей, странами Океании и в рамках QUAD, заявила представитель Белого дома.