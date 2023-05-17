Байден отправится на саммит G7 на фоне угрозы дефолта в США

В рамках поездки президент Соединенных Штатов встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду отправляется в Японию, где примет участие в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме.

Помимо лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, Соединенных Штатов, Франции и Японии, на саммит также приглашены главы Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

В день прибытия в Хиросиму, 18 мая, Байден проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Центральными темами для президента Соединенных Штатов в ходе саммита будут конфликт на Украине и активность Пекина в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Байден планирует провести трехсторонние переговоры с лидерами Японии и Южной Кореи, на которых обсудит вопросы экономической безопасности, расширение военных учений и совместную политику в отношении КНДР.

6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Через три дня Вашингтон сбросил еще один атомный снаряд на японский город Нагасаки. Вашингтон и Токио обсуждали возможный визит Байдена в Нагасаки, однако в итоге от этой идеи отказались из-за плотного графика работы в рамках саммита.

Возможная отмена поездки

Подготовка к поездке проходила на фоне попыток Белого дома и Конгресса США согласовать повышение потолка федерального госдолга. Глава американского Минфина Джанет Йеллен неоднократно предупреждала Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 1 июня.

В последние недели одним из самых часто задаваемых на брифингах в Белом доме и лично Байдену был вопрос, не станет ли препятствием для его поездки в Японию кризис, разворачивающийся вокруг потолка федерального госдолга США. Сам президент допускал отказ от поездки, однако оговаривал, что это "возможно, но маловероятно". Американский лидер заявлял, что остался бы в стране, если бы в условиях нехватки времени вопрос госдолга все еще не был бы решен. При этом, по признанию Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), выход до сих пор не найден, а переговоры Белого дома и Конгресса хотя и продвигаются, конкретных результатов пока не приносят.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Речь идет об отказе от ряда категорий бюджетных расходов, которые можно перенести на более поздний срок. Администрация США последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Отказ от первоначальных планов

В американской администрации 16 мая заявили, что Байден поедет в Хиросиму, но все же откажется от планов продолжить турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону после саммита "семерки", чтобы сфокусироваться на достижении соглашения о повышении потолка госдолга США.

Изначально американский лидер планировал направиться из Хиросимы в Папуа - Новую Гвинею и 22 мая встретиться там с премьер-министром страны Джеймсом Марапе, а также лидерами государств - членов Форума тихоокеанских островов. Байден должен был стать первым американским президентом, посетившим Папуа - Новую Гвинею. Ожидалось, что Вашингтон и Порт-Морсби подпишут соглашение о сотрудничестве в области обороны.

24 мая в Сиднее Байден должен был встретиться с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD - Австралия, Индия, США, Япония). Стороны намеревались обсудить сотрудничество в сферах важнейших и новейших технологий, высококачественной инфраструктуры, глобального здравоохранения, изменения климата, оповещения об обстановке на море.