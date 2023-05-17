Politico: ЕС не включит в 11-й пакет санкций запрет импорта трубопроводного газа из РФ

Обсуждение "практически завершено", и потенциальная попытка включить в очередной пакет "столь серьезную меру вряд ли удастся", передает издание слова источника из числа дипломатических представителей стран Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) вряд ли договорятся о включении в 11-й пакет санкций против России запрета на импорт трубопроводного газа из РФ. Об этом во вторник сообщило издание Politico.

"Вряд ли [эта идея] сработает. Существует слишком большое сопротивление со стороны государств, которые зависят от [подобных] поставок [из России]", - приводит Politico слова источника из числа дипломатических представителей стран ЕС. Он уточнил, что обсуждение очередного пакета санкций "практически завершено", и теперь потенциальная попытка включить в него "столь серьезную меру вряд ли удастся".

В воскресенье газета Financial Times сообщила, что страны Группы семи (G7) и ЕС в рамках 11-го пакета санкций против РФ намерены запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки. Издание утверждало, что решение, которое лидеры "семерки" собираются принять на саммите в Хиросиме, должно препятствовать возобновлению экспорта трубопроводного газа из России в такие страны, как Польша и Германия. Санкции якобы могут также коснуться северного участка российского трубопровода "Дружба", снабжающего энергоресурсами польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы.