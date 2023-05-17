СМИ: Зеленский оскорбил Папу Римского неудачным подарком

Речь идет об иконе Богоматери с Христом-младенцем, представленным одними очертаниями и черным пятном, передает Il Fatto Quotidian

РИМ, 17 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший в субботу на аудиенции у Папы Римского Франциска, преподнес понтифику подарки, оскорбляющие христианскую веру. Как пишет во вторник газета Il Fatto Quotidiano, речь идет об иконе Богоматери с Христом-младенцем, представленным одними очертаниями и черным пятном.

"Это должно было символизировать "потерю" украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан "потеря" младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви <...>, стирание Христа с креста и отказ от его воскресения", - пишет исторический журналист, писатель и бывший сенатор Раньеро Ла Валле.

Он также отмечает явное противоречие подарков, преподнесенных собеседниками. Так, Франциск подарил Зеленскому бронзовое изваяние оливковой ветви, символизирующей мир, а также свои документы, посвященные миру и братству. Вторым "религиозным" подарком украинской делегации был образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на красном "кровавом" фоне и с полосами цветов украинского флага.

Среди большинства местных обозревателей сложилось впечатление о неудачных переговорах, "разочаровавших" Ватикан. По этому поводу послу Украины при Святом престоле Андрею Юрашу пришлось давать разъяснения. В интервью газете Corriere della Sera он пояснил, что Киев готов "сотрудничать с Ватиканом по отдельным пунктам "мирного плана" Зеленского. Сам украинский президент публично заявил, что Украина не нуждается в посредниках. Официально в Ватикане никак не прокомментировали эти заявления. Как стало известно из ватиканских источников, Зеленский пытался добиться от Папы Римского признания своего "мирного плана" в полном объеме, чего понтифик не сделал. Украинский президент со своей стороны отверг предложения Франциска по посредничеству для достижения мира. Тем не менее мирные усилия Святого престола продолжатся, заверили источники.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета нынешних реалий. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что мирные инициативы Зеленского являются насмешкой над понятием мирного плана.