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Минск прекратил действие соглашения с Киевом о сотрудничестве в сфере защиты информации

Киев вышел из него в одностороннем порядке в начале апреля 2023 года

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Белоруссия прекратила действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области технической защиты информации, из которого Киев в одностороннем порядке вышел в начале апреля. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале.

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"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области технической защиты информации, подписанного в городе Минске 22 января 2003 года", - говорится в документе.

Постановление вступило в силу со дня его принятия, 15 мая.

Верховная рада Украины в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в сфере технической защиты информации 10 апреля.

С весны 2022 года украинские власти начали денонсировать многочисленные соглашения с Белоруссией о сотрудничестве. Кроме того, Киев в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Минском, другие украинские города также прекратили побратимство с белорусскими. 

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