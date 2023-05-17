Конгрессмены США призвали Россию немедленно освободить Гершковича и Уилана

Также комитет по иностранным делам Палаты представителей одобрил резолюцию, "призывающую президента США поддержать создание специального трибунала для назначения наказаний за преступление агрессии против Украины"

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам одобрил во вторник резолюции, призывающие российские власти немедленно освободить арестованного в РФ за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также отпустить на свободу осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такие документы.

"Палата представителей призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Эвана Гершковича, который несправедливо задержан с марта 2023 года. Палата представителей настоятельно призывает всех должностных лиц, включая президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и специального посланника президента по делам заложников Роджера Карстенса поднимать вопрос Эвана Гершковича и настаивать на его немедленном освобождении при любом контакте с правительством РФ", - говорится в тексте документа. Аналогичные призывы содержатся и в резолюции по Уилану.

Конгрессмены комитета также одобрили резолюцию, "призывающую президента США поддержать создание специального трибунала для назначения наказаний за преступление агрессии против Украины". Теперь эти три резолюции должна рассмотреть Палата представителей полного состава.

Имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании Уилан был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Гершковича взяли с поличным. Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест до 29 мая.