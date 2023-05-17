В Комрате из здания суда силовики вывезли бюллетени избирателей

Парламент Гагаузии ранее утвердил решение ЦИК об избрании главой автономии Евгении Гуцул

КИШИНЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Молдавские силовики прорвались в здание суда в Комрате и вывезли оттуда бюллетени избирателей. Об этом в ночь на среду сообщила победитель выборов главы Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

"[Президент Молдавии] Майя Санду руками силовиков украла бюллетени наших избирателей! Силовики помогли сотрудникам антикоррупционной прокуратуры прорваться в здание суда и вынести бюллетени", - написала она в Telegram-канале, распространив видео.

На видеозаписи полицейский спецназ выносит из здания коробки, прорываясь через толпу митингующих местных жителей. Несмотря на попытки демонстрантов оказать сопротивление, силовики грузят коробки в микроавтобус и уезжают в неизвестном направлении. Все это происходит под крики местных жителей в адрес полиции "Позор!" и "Фашисты!"

Ранее Народное собрание (парламент) Гагаузии приняло решение утвердить решение ЦИК об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии "Шор" Евгении Гуцул. Такое решение поддержали все депутаты на состоявшемся экстренном заседании, которое собралось в связи с эскалацией напряженности в регионе.

По закону Апелляционная палата Комрата объявляет выборы состоявшимися, а победившего кандидата - избранным главой Гагаузии. После ее решения созывается специальное заседание Народного собрания автономии для вступления в должность нового главы и принятия им присяги.

ЦИК Гагаузии представил во вторник окончательные данные итогов выборов главы региона, на которых победу одержала Гуцул. После этого в здание ЦИК пришли сотрудники молдавской полиции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, они проводили следственные мероприятия по делу о подкупе избирателей. Это вызвало возмущение общественности - в Комрате начался стихийный митинг, участники которого не позволяли полиции вынести документы из здания ЦИК. В нем приняли участие депутаты Народного собрания. С осуждением действий властей Молдавии выступила действующая глава Гагаузии Ирина Влах, бывший президент Молдавии Игорь Додон, молдавские оппозиционные партии.