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Венгрия поддержала мнение Франции о стратегической автономии Европы

Это необходимо европейским странам, чтобы у них была возможность принимать решения в собственных интересах, подчеркнула Каталин Новак

БУДАПЕШТ, 17 мая. /ТАСС/. Венгрия согласна с Францией в том, что Европе необходима стратегическая автономия, которая позволит ей отстаивать свои интересы. Об этом сообщила президент Венгрии Каталин Новак, встретившаяся во вторник с французским коллегой Эмманюэлем Макроном во время саммита Совета Европы в Рейкьявике.

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Она отметила, что перед началом совещания провела консультации с французским лидером. "Европе нужна стратегическая автономия, чтобы иметь возможность принимать решения в собственных интересах. Нам нужен мир на Украине как можно скорее. Мы рассчитываем друг на друга", - написала Новак на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Президент Венгрии добавила, что намерена говорить о необходимости мира на Украине не только на саммите Совета Европы, но и на других международных форумах, в том числе в четверг с трибуны ООН в Нью-Йорке.

Макрон неоднократно заявлял в последнее время о необходимости стратегической автономии для Евросоюза, подразумевая под этим, в частности, политическую независимость, экономическую конкурентоспособность и достаточный оборонный потенциал, позволяющий обеспечить собственную безопасность без опоры на США. 

Теги:
ФранцияВенгрияМакрон, ЭмманюэльНовак, Каталин
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