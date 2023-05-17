Маск считает, что нужно серьезно относиться к планам Китая воссоединиться с Тайванем

По мнению предпринимателя, ситуация вокруг Тайваня может привести к негативным последствиям для компаний по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск считает, что ситуация вокруг Тайваня развивается с "определенной неизбежностью" и может привести к негативным последствиям для компаний по всему миру. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу CNBC.

"Официальная политика Китая заключается в том, что Тайвань должен быть интегрирован. Тут не нужно читать между строк. Я думаю, что есть определенная неизбежность в этой ситуации", - сказал он.

Маск отметил, что такое развитие событий может привести к негативным последствиям и для его компании Tesla, закупающей полупроводники у тайваньской TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), и для других западных компаний. "Китайская экономика и глобальная экономика - как сиамские близнецы, - продолжил он. - Разделить их - все равно что разделить сиамских близнецов. И хуже всего будет даже не Tesla, я не знаю, где тогда брать iPhone. [Компания] Apple недавно начала создавать производство в Индии, но это крохи".

На прямой вопрос, ждет ли он конфликта из-за Тайваня, Маск, однако, отвечать не стал. "Я всегда говорил, что это (воссоединение с Тайванем - прим. ТАСС) их политика. И к этим их словам надо относиться серьезно", - добавил он.

Тайвань и США

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир 18 сентября прошлого года, что ВС США будут защищать Тайвань в случае "возможного вторжения" со стороны Китая. В то же время он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.

Как подчеркнула в сентябре прошлого года официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекин прилагает "все усилия во имя перспективы мирного воссоединения" острова с материком, но не потерпит "никаких сепаратистских действий". Дипломат предупредила, что никому не следует "недооценивать твердую решимость китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".