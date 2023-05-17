Маск заявил, что хочет видеть президентом США "нормального человека"

Предприниматель также подчеркнул, что желал бы видеть в нем профессионализм

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск заявил, что хотел бы видеть президентом США "нормального человека".

"Я бы хотел, чтобы президентом был нормальный человек. Есть такая старая поговорка: нами бы лучше управляли люди, набранные случайно по телефонной книге, а не окончившие факультет Гарварда", - сказал он во вторник в интервью телеканалу CNBC. Так Маск ответил на вопрос, жалеет ли он, что голосовал в 2020 году за нынешнего президента США Джо Байдена.

Предприниматель пояснил, что хотел бы видеть в президенте профессионализм и способность исполнять обязанности главы государства. "Президент - это фактически главный исполнительный директор страны. Очень важно, хороший ли это директор. Дело не только в том, разделяет ли он твои взгляды, но и в том, насколько хорошо он справляется с различными делами. Каждый день надо принимать множество решений. Хочется, чтобы исполнительный директор Америки был хорош, эффективен", - отметил Маск.

Он также добавил, что считает честной победу Байдена на выборах в 2020 году.