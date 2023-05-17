В СБ ООН подтвердили контакты с МАГАТЭ по теме АЭС на Украине

Руководитель пресс-службы постпредства Швейцарии в Организации Объединенных Наций Пьер Гобе не стал сообщать дополнительную информацию об этом

ООН, 17 мая. /ТАСС/. МАГАТЭ и Швейцария в качестве председателя СБ ООН действительно интенсифицировали в мае контакты по теме обеспечения безопасности АЭС на Украине. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы постоянного представительства Швейцарии в ООН Пьер Гобе, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время заседание Совбеза по плану МАГАТЭ по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

"Контакты между Швейцарией и МАГАТЭ по тематике безопасности атомных электростанций на Украине действительно интенсифицировались с того момента, как Швейцария заняла пост председателя СБ ООН", - сказал он.

Каких-либо дополнительных деталей представитель швейцарской дипломатической миссии сообщать не стал.

Агентство Reuters сообщило, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может до конца мая представить в Совете Безопасности ООН проект соглашения с участием Украины и России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Сейчас заседание по этой теме в графике работы Совбеза не значится. Принять решение на этот счет может Швейцария в качестве председателя СБ ООН в мае.