16 мая, 23:22

В СБ ООН подтвердили контакты с МАГАТЭ по теме АЭС на Украине

Эрик Романенко/ ТАСС
Территория Запорожской атомной электростанции
© Эрик Романенко/ ТАСС

Руководитель пресс-службы постпредства Швейцарии в Организации Объединенных Наций Пьер Гобе не стал сообщать дополнительную информацию об этом

ООН, 17 мая. /ТАСС/. МАГАТЭ и Швейцария в качестве председателя СБ ООН действительно интенсифицировали в мае контакты по теме обеспечения безопасности АЭС на Украине. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель пресс-службы постоянного представительства Швейцарии в ООН Пьер Гобе, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время заседание Совбеза по плану МАГАТЭ по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

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"Контакты между Швейцарией и МАГАТЭ по тематике безопасности атомных электростанций на Украине действительно интенсифицировались с того момента, как Швейцария заняла пост председателя СБ ООН", - сказал он.

Каких-либо дополнительных деталей представитель швейцарской дипломатической миссии сообщать не стал.

Агентство Reuters сообщило, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может до конца мая представить в Совете Безопасности ООН проект соглашения с участием Украины и России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Сейчас заседание по этой теме в графике работы Совбеза не значится. Принять решение на этот счет может Швейцария в качестве председателя СБ ООН в мае. 

Теги:
УкраинаШвейцарияГросси, Рафаэль
© Информационное агентство ТАСС
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