Ким Чен Ын одобрил план работы комитета по запуску первого спутника-разведчика КНДР

Лидер республики считает, что успешный запуск такого устройства - это "актуальное требование сложившейся ситуации с безопасностью государства"

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом подготовки к запуску первого в истории страны разведывательного спутника и утвердил план работы специального комитета, который занимается этим вопросом. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын ознакомился с работой непостоянного подготовительного комитета по запуску искусственного спутника Земли, осмотрел военный спутник-разведчик №1, который находится в полной готовности к запуску. Он также одобрил последующий план работы непостоянного подготовительного комитета по запуску", - говорится в сообщении.

По словам Ким Чен Ына, успешный запуск военного спутника-разведчика - это "актуальное требование сложившейся ситуации с безопасностью государства, которое знаменует собой заметный сдвиг в развитии космической науки и техники, а также технологический прогресс". "Чем более отчаянными становятся конфронтационные происки американских империалистов и южнокорейской марионеточной шайки в отношении КНДР, тем более достойным и наступательным образом мы будем пользоваться нашим суверенитетом и правом на самооборону", - добавил он.

ЦТАК 19 апреля сообщило, что Ким Чен Ын распорядился начать подготовку к запуску первого разведывательного спутника, который должен повысить возможности Пхеньяна по сбору данных. Неделей ранее КНДР, как она утверждает, впервые произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

Использование твердого топлива по сравнению с жидкостными двигателями, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии, что позволяет использовать их в качестве средства нанесения ответного удара на межконтинентальную дальность. Также твердотопливные двигатели Пхеньян намерен использовать в своей космической программе.