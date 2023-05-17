Reuters: чиновник США считает возможным ремонт ЗРК Patriot на Украине

Источники из числа должностных лиц Соединенных Штатов считают, что переданный Киеву зенитный ракетный комплекс, вероятнее всего, "получил некоторые повреждения" при ударе российских ВС, передает агентство

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Американские должностные лица утверждают, что переданный Вашингтоном Киеву зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, вероятнее всего, был поврежден, а не уничтожен, его якобы возможно отремонтировать на территории Украины. Такая версия приводится в материале агентства Reuters, опубликованном во вторник.

По словам его источников из числа должностных лиц США, комплекс, вероятнее всего, "получил некоторые повреждения" при ударе российских вооруженных сил. Как полагают источники, ЗРК,"по всей видимости, не был уничтожен". Как отмечается в публикации, по версии одного американского чиновника, "Вашингтон и Киев уже обсуждают, как наилучшим образом отремонтировать систему, и на данный момент не кажется, что ее придется вывозить с Украины".

В материале констатируется, что американская сторона рассчитывает получить дополнительную информацию о произошедшем. Приведенные оценки могут быть скорректированы в зависимости от этого.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во вторник, что США не могут подтвердить данные о повреждении ЗРК Patriot на Украине. Он заверил, что американская сторона готова помочь Киеву с ремонтом в случае необходимости.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве американский ЗРК Patriot.