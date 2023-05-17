Кисида спрогнозировал затяжной характер ситуации вокруг Украины

В связи с этим премьер-министр Японии подчеркнул необходимость объединиться странам G7 и проявить солидарность по отношению к Киеву

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что ситуация вокруг Украины продолжит иметь затяжной характер, и странам Группы семи (G7) необходимо быть едиными в поддержке Киева. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью телеканалу NHK.

"Есть опасения, что ситуация на Украине будет затягиваться. Я считаю, что именно в этом контексте G7 должна вновь объединиться и продемонстрировать сильную солидарность по отношению к Украине. Жесткие санкции против России и решительная поддержка Украины. Мы будем продолжать это делать. Считаю важным направить такой сигнал [на саммите G7]", - сказал глава правительства.

Говоря о предстоящей в Хиросиме встрече лидеров G7, Кисида отметил, что считает ее очень значимым событием. "Мировые лидеры соберутся здесь, чтобы обсудить вопросы мира и стабильности. Поскольку неспокойное международное сообщество стоит перед историческим поворотным моментом, я считаю, что нет более подходящего города для таких дискуссий, чем Хиросима. Перед нами также стоит вопрос о том, как справляться с крупномасштабными международными кризисами, такими как энергетический и продовольственный", - добавил премьер.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима - город, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. На саммит приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.