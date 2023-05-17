Премьер Австралии заявил, что проведет переговоры с президентом США на полях саммита G7

Энтони Альбанезе также сообщил, что получил от Джо Байдена официальное приглашение совершить государственный визит в Соединенные Штаты в конце года

СИДНЕЙ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе проведет двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме. Об этом глава австралийского правительства сообщил в среду в эфире радиостанции ABC.

По словам Альбанезе, визит американского президента в Австралию, запланированный на 24 мая, был отложен, однако лидеры двух стран проведут "двустороннюю встречу в Хиросиме на полях саммита G7". "Из-за ряда проблем, связанных с потенциальной задержкой бюджета [США], президент отложил свой визит в Австралию. Однако у нас состоится двусторонняя встреча в Японии в будущие выходные на саммите G7, куда меня пригласил премьер-министр [Японии Фумио] Кисида", - сообщил глава правительства.

Также австралийский премьер-министр рассказал, что получил от американского президента официальное приглашение совершить государственный визит в США в конце 2023 года.

Ранее в Белом доме сообщили, что Байден не поедет на саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония), который состоится 24 мая в Сиднее, из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в США и вернется в Вашингтон после саммита Группы семи в Хиросиме 19-21 мая. Ранее планировалось, что после саммита G7 Байден направится в Австралию для участия во встрече руководителей стран Четырехстороннего диалога по безопасности, а по пути сделает остановку в Папуа - Новой Гвинее.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима - город, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. На саммит приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.