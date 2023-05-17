Премьер Австралии сообщил об отмене запланированного на 24 мая саммита QUAD в Сиднее

Энтони Альбанезе отметил, что четырехстороннюю дискуссию проведут в Японии во время саммита G7

СИДНЕЙ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что встреча QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием США, Индии, Австралии и Японии), которая должна была пройти в Сиднее 24 мая, отменена. Заявление глава правительства сделал в среду, выступая перед журналистами в Канберре.

"Встреча лидеров четырех стран [диалога по безопасности QUAD] в Сиднее, запланированная на следующую неделю, не состоится. Мы проведем четырехстороннюю дискуссию в Японии во время саммита G7", - заявил Альбанезе.

Ранее в среду австралийский премьер отмечал, что встреча QUAD в Сиднее, несмотря на отмену участия в ней американского президента Джо Байдена, может пройти с участием лидеров Австралии, Индии, Японии и представителя США высокого уровня.

Планировалось, что саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности пройдет в Сиднее 24 мая и премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Фумио Кисида, а также президент США прибудут в Австралию из Японии после встречи лидеров Группы семи (G7) в Хиросиме (19-21 мая). Однако 16 мая Белый дом сообщил, что американский лидер вернется в Вашингтон сразу после саммита "семерки" из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в США.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима - город, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке. На саммит приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.