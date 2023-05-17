В Японии заявили, что запуск спутника-разведчика КНДР станет нарушением резолюций СБ ООН

Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно отметил, что такие действия со сторон Пхеньяна будут большой провокацией в отношении безопасности Токио

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Возможный запуск первого в истории КНДР разведывательного спутника станет нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН и будет воспринят как несущая угрозу безопасности Японии провокация. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Даже если это будет запуск спутника, он станет прямым нарушением резолюций Совбеза ООН и большой провокацией в отношении безопасности нашей страны", - отметил Мацуно. Он подчеркнул, что резолюции СБ ООН запрещают КНДР запуски баллистических ракет. Мацуно воздержался от прямых комментариев по поводу сообщений северокорейской стороны о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом подготовки к запуску разведывательного спутника. При этом он подчеркнул, что сообщений о какой-либо активности на территории КНДР, прямо говорящей о скором возможном запуске, не поступало.

Генсек кабмина напомнил, что на отдаленных японских островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко в начале месяца были размещены комплексы Patriot PAC-3. "Мы продолжим делать все необходимое для защиты жизней и повседневного уклада наших жителей", - добавил он.

19 апреля агентство ЦТАК сообщало, что Ким Чен Ын распорядился начать подготовку к запуску первого разведывательного спутника, который должен повысить возможности Пхеньяна по сбору данных. Неделей ранее КНДР, как она утверждала, впервые произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". В среду сообщалось, что Ким Чен Ын ознакомился с ходом подготовки к запуску разведывательного спутника и утвердил план работы специального комитета, который занимается данным вопросом.

Использование твердого топлива по сравнению с жидкостными двигателями, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии, что позволяет использовать их в качестве средства нанесения ответного удара на межконтинентальную дальность. Также твердотопливные двигатели Пхеньян намерен использовать в своей космической программе.