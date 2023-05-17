17 мая, 13:16,
обновлено 17 мая, 13:39

Имран Хан сообщил, что полиция окружила его дом

Высокий суд Исламабада ранее отпустил бывшего премьер-министра Пакистана под залог на две недели

ИСЛАМАБАД, 17 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил в среду в Twitter, что полиция окружила его дом.

"Возможно, это мое последнее сообщение перед очередным арестом. Полиция окружила мой дом", - написал он.

Ранее в среду пакистанские СМИ сообщили, что Высокий суд Исламабада продлил до 31 мая запрет властям страны арестовывать экс-премьера, поскольку его адвокат и представитель прокуратуры попросили дополнительное время для ознакомления с материалами по делу о коррупции и отмывании денег через принадлежащий политику фонд "Аль-Кадир траст". Изначально запрет действовал до 17 мая.

Бывший премьер-министр был арестован 9 мая. Заключение Хана под стражу вызвало массовые протесты в крупных городов страны, в том числе в столице, были задержаны тысячи сторонников партии ДЗС. 12 мая Высокий суд Исламабада отпустил Хана под залог на две недели. Всего же против политика, по утверждению его адвоката, заведено более 100 дел. 

Теги:
ПакистанХан, Имран
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