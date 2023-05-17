Имран Хан сообщил, что полиция окружила его дом

Высокий суд Исламабада ранее отпустил бывшего премьер-министра Пакистана под залог на две недели

ИСЛАМАБАД, 17 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил в среду в Twitter, что полиция окружила его дом.

"Возможно, это мое последнее сообщение перед очередным арестом. Полиция окружила мой дом", - написал он.

Ранее в среду пакистанские СМИ сообщили, что Высокий суд Исламабада продлил до 31 мая запрет властям страны арестовывать экс-премьера, поскольку его адвокат и представитель прокуратуры попросили дополнительное время для ознакомления с материалами по делу о коррупции и отмывании денег через принадлежащий политику фонд "Аль-Кадир траст". Изначально запрет действовал до 17 мая.

Бывший премьер-министр был арестован 9 мая. Заключение Хана под стражу вызвало массовые протесты в крупных городов страны, в том числе в столице, были задержаны тысячи сторонников партии ДЗС. 12 мая Высокий суд Исламабада отпустил Хана под залог на две недели. Всего же против политика, по утверждению его адвоката, заведено более 100 дел.