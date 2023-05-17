17 мая, 13:19,
обновлено 17 мая, 13:44
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване сообщили об обстреле Баку армянских позиций

Ранены военнослужащий и фельдшер, заявили в Минобороны Армении

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли в среду позиции армянской армии и машину скорой помощи, пострадали военнослужащий и фельдшер. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"17 мая около 16:15 (15:15 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка, в результате чего был ранен военнослужащий Минобороны Республики Армения. Затем подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по автомобилю скорой помощи, в котором находился пострадавший военнослужащий. В результате обстрела противником машины скорой помощи также был ранен фельдшер", - отмечается в сообщении.

  

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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