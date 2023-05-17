Апелляционная палата Комрата рассмотрит итоги выборов главы Гагаузии 22 мая

ЦИК Гагаузии назвал победителем второго тура кандидата от партии "Шор" Евгению Гуцул

КИШИНЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Апелляционная палата Комрата на заседании 22 мая изучит результаты выборов главы Гагаузской автономии Молдавии, направленные на утверждение в инстанцию Центральной избирательной комиссией региона. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в суде.

"Заседание назначено на 22 мая. При этом Апелляционная палата располагает сроком до 10 дней на вынесение решения по этому вопросу", - уточнили в ведомстве.

Ранее ЦИК Гагаузии назвал победителем второго тура кандидата от партии "Шор" Евгению Гуцул, которая получила 52,34% голосов, ее оппонент Григорий Узун, представляющий Партию социалистов Республики Молдова, получил 47,66%. Узун уже признал поражение.

Согласно кодексу о выборах Гагаузии, Апелляционная палата Комрата объявляет выборы состоявшимися, а кандидата - избранным главой автономии. После этого созывается заседание Народного собрания Гагаузии для принятия присяги и вступления в должность нового главы администрации. Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы в Гагаузии прошли с многочисленными нарушениями. После подведения их итогов накануне в ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях.

Действия центральных властей вызвало возмущение общественности - в Комрате начался стихийный митинг. В тот же вечер депутаты Народного собрания Гагаузии на внеочередном заседании выразили поддержку Гуцул.