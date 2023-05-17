Бельгия заявила, что не сможет передать Украине F-16

По данным De Morgen, королевство хотело бы принять участие в подготовке летчиков, если другие страны будут поставлять истребители

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. У Бельгии нет возможности передать Украине ни одного самолета F-16. При этом королевство хотело бы принять участие в подготовке летчиков, если другие страны будут поставлять истребители. Об этом сообщила в среду газета De Morgen.

По информации газеты, о готовности обучать пилотов заявил премьер-министр королевства Александер Де Кроо 4 мая на встрече в Гааге с нидерландским коллегой и президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание отмечает, что Бельгия эксплуатирует истребители F-16 с 1970 года и имеет значительный опыт работы с этими самолетами.

Также газета подчеркнула, что украинским пилотам понадобится ускоренный курс обучения, если дело дойдет до поставок западных истребителей.

Бельгийская армия до сих пор имеет около 50 самолетов F-16, которые в течение ближайшего десятилетия должны быть постепенно заменены на 34 новых истребителя F-35.

По словам министра обороны страны Людивин Дедондер, которые приводит газета, к концу 2023 года два самолета F-16 будут выведены из обращения, так как на их счету уже 8 000 часов полетов. "После этого оба самолета пойдут на запчасти для поддержания остального бельгийского флота или будут использованы для подготовки нашего технического персонала, который стремится поддерживать наш парк F-16 в рабочем состоянии на ежедневной основе", - сказала Дедондер.