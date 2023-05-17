В США отследили полет военного самолета России у Аляски

Российское воздушное судно "находилось в международном воздушном пространстве" и не входило в американское или канадское

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) 15 мая отследило полет российского военного самолета у Аляски. Об этом в среду сообщила пресс-служба командования.

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило российский военный самолет, действовавший в опознавательной зоне ПВО Аляски 15 мая 2023 года", - утверждается в заявлении, опубликованном в Twitter NORAD.

Отмечается, что российское воздушное судно "находилось в международном воздушном пространстве" и не входило в американское или канадское. При этом инцидент, как утверждают военные, произошел на фоне "нескольких запланированных крупномасштабных учений на Аляске и рядом с ней".

"Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - добавили они.

В Минобороны РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

США и Канада подписали договор о создании NORAD 12 мая 1958 года. Главная цель - обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран.