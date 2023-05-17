17 мая, 13:46

В ОДКБ рассказали об улучшении оснащения сил быстрого развертывания в Центральной Азии

Продолжается работа по оснащению Коллективных сил современным вооружением, отметил начальник Объединенного штаба организации

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) работает над совершенствованием оснащения Коллективных сил быстрого развертывания организации в Центральной Азии. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Он отметил, что работа по совершенствованию нормативной правовой базы организации и оснащению Коллективных сил ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой продолжается.

"Основные усилия в этом направлении сосредоточены на совершенствовании оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона", - передает ТАСС слова Сидорова пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Щегрикович также сообщил, что начальник Объединенного штаба ОДКБ посетил XI Международную выставку вооружений и военной техники MILEX-2023, проходящую в Белоруссии. Выставка, как отметил Сидоров, "способствует дальнейшему развитию успешного военного и военно-технического сотрудничества между представителями оборонно-промышленных комплексов государств - членов ОДКБ". 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация