17 мая, 13:53

Литва надеется на утверждение оборонных планов НАТО до саммита в Вильнюсе

Председатель комитета Сейма страны Лауринас Касчюнас заявил, что новизна планов состоит в их конкретной детализации

ВИЛЬНЮС, 17 мая. /ТАСС/. Оборонные планы НАТО для восточного фланга альянса, в том числе для стран Балтии и Польши, могут быть утверждены до саммита Североатлантического альянса, который пройдет в июле в Вильнюсе. Об этом в среду заявил журналистам председатель комитета Сейма (парламента) Литвы Лауринас Касчюнас.

"Мы заинтересованы в том, чтобы региональные оборонные планы нового поколения были утверждены до вильнюсской встречи в верхах, и будем прилагать усилия в этом направлении", - сказал он.

По мнению председателя парламентского комитета, который в среду обсуждал эти документы, новизна планов состоит в их конкретной детализации. "К определенным территориям приписаны реальные войсковые подразделения НАТО, которым установлено время прибытия на место при включении определенных индикаторов", - отметил Касчюнас.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. 

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