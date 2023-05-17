Президент Эквадора распустил парламент

Гильермо Лассо также созвал новые всеобщие выборы

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мая. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо в среду подписал указ о роспуске парламента и созыве новых выборов после того, как законодатели начали рассмотрение вопроса импичмента главы государства.

"Чтобы найти конституционный выход, я решил применить 148-ю статью конституции республики, которая дает мне право распустить Национальную ассамблею в связи с серьезным политическим кризисом и внутренними волнениями <...>. Я также попросил Национальный избирательный совет незамедлительно созвать парламентские и президентские выборы", - сказал он в обращении к нации.

По словам Лассо, это решение позволит правительству "сконцентрировать все усилия на удовлетворение потребностей эквадорских семей". "Недопустимо, чтобы министры и их команды тратили большую часть времени на ответы на политические нападки Национальной ассамблеи вместо того, чтобы решать проблемы эквадорцев", - считает глава государства. Он также объявил, что в ближайшие дни правительство примет несколько указов для проведения реформ.

В соответствии с конституцией избирательный совет Эквадора должен в течение семи дней после публикации указа о роспуске парламента назначить дату новых выборов.

Лассо был избран президентом в апреле 2021 года, его срок полномочий должен был истечь в 2025 году. Во вторник парламент Эквадора начал рассмотрение вопроса импичмента президента. Оппозиция обвиняет его в участии в коррупционной схеме в государственной компании FLOPEC, занимающейся танкерными перевозками нефти. Глава государства заявляет о своей невиновности.