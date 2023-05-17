17 мая, 14:41

Кабмин Чехии отменил передачу РФ в бесплатное пользование земельных участков в республике

Речь идет о 59 участках

ПРАГА, 17 мая. /ТАСС/. Правительство Чехии в среду отменило принятые кабмином Чехословакии в период с 1972 по 1980 год девять постановлений о передаче СССР, правопреемницей которого стала РФ, в бесплатное пользование земельных участков в республике. Об этом сообщил министр по делам Европы Мартин Дворжак в Twitter.

"Мы отменили решения правительства [Чехословакии], принятые под дулами российских танков после оккупации нашей страны, которые до сегодняшнего дня позволяли России бесплатно использовать крупные [земельные] участки на нашей территории", - написал министр.

Речь идет о 59 земельных участках, которые, как проинформировали чешские СМИ, не используются посольством РФ "в дипломатических целях". Они расположены в Праге, городах Карловы Вары (Западная Чехия), Брно (юго-восток республики) и других частях страны. На этих участках, согласно СМИ, расположены 25 строений, в том числе принадлежащие дипломатическому представительству России в Чехии жилые дома. 

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