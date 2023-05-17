Что известно о мирной миссии стран Африки

Страны Африки подготовили предложения по урегулированию конфликта на Украине, в их основе лежит немедленное прекращение огня. Об инициативе заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса - он на регулярной основе ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
В ближайшие недели миссия стран Африки планирует посетить Москву и Киев.
ТАСС собрал основное о мирной инициативе группы стран Африки.
Африканская инициатива
- 14 мая Сирил Рамапоса заявил, что страны Африки "без лишнего шума" работают над попыткой убедить РФ и Украину начать переговоры. В регионе обеспокоены кризисом, поскольку он отрицательно влияет на африканские государства.
- Лидер ЮАР отмечал, что регулярно общается с президентами обеих стран. В ходе последнего звонка 12 мая Рамапоса рассказал Путину об идее африканских лидеров (в частности, о предложении прекратить огонь) - и российский президент, согласно сообщению Кремля, ее поддержал. Как напомнил лидер ЮАР, Москва никогда не отказывалась от "работы на дипломатическом треке" в ситуации вокруг Украины.
- С Зеленским, как сообщила телерадиокорпорация SABC, Рамапоса поговорил на следующий день.
Суть идеи
- Основные положения африканской инициативы пока официально не разглашались. Однако, по данным из Претории, предложение предполагает немедленное прекращение огня и превращение ООН в основную площадку по урегулированию кризиса.
- Подготовкой миссии, сообщает Международное французское радио, занимается некоммерческая организация Brazzaville Foundation, которая разрабатывает инициативы в области предотвращения и разрешения конфликтов.
- По словам главы комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супры Махумапело, странам Африки нужно вовлечь в процесс урегулирования страны НАТО, поскольку именно от них зависит Зеленский - тогда как Путин может принять решение самостоятельно. Группа африканских государств сейчас убеждает поддержать ее инициативу США, Великобританию и генсека ООН Антониу Гутерриша.
Делегация нескольких стран
- Как отмечал Рамапоса, президенты РФ и Украины согласились принять миссию африканских стран в Москве и Киеве. Помимо членов от ЮАР, в нее войдут представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды, а возглавит - председательствующий в Африканском союзе президент Коморских островов Азали Ассумани.
- По словам главы МИД ЮАР Наледи Пандор, в делегацию войдут президенты шести стран Африки. Ключевая роль, как ожидается, будет отведена Рамапосе и его коллеге из Сенегала Маки Салю.
- Африканские страны согласовывают условия и время своей четырехдневной поездки в Москву и Киев, поездка планируется в течение ближайших недель - генеральный директор МИД ЮАР Зане Дагор уточнил, что турне намечено на начало июня. Дальнейшие встречи предполагаются на полях саммита Россия - Африка, запланированного в Санкт-Петербурге на конец июля.
Международная реакция
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы изучать предложения от стран Африки, однако пока их на бумаге не получила. О готовности принять миссию стран Африки сообщил и пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров - по его словам, Зеленский, однако, предложит визитерам присоединиться к "формуле мира" Киева.
- В ООН готовы поддержать любые мирные инициативы, если они соответствуют международному праву.
- В свою очередь США заявили, что поддержат лишь "надежное и осуществимое" предложение о мире. Глава пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель отметил, что Вашингтон продолжает "тесно взаимодействовать" с африканскими партнерами, в том числе и по украинскому вопросу. Он выступил с утверждением, что Россия не проявляла "никакой существенной заинтересованности" в мирном процессе.