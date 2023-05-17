Что известно о мирной миссии стран Африки

Страны Африки подготовили предложения по урегулированию конфликта на Украине, в их основе лежит немедленное прекращение огня. Об инициативе заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса - он на регулярной основе ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ближайшие недели миссия стран Африки планирует посетить Москву и Киев.

ТАСС собрал основное о мирной инициативе группы стран Африки.

Африканская инициатива

14 мая Сирил Рамапоса заявил, что страны Африки "без лишнего шума" работают над попыткой убедить РФ и Украину начать переговоры. В регионе обеспокоены кризисом, поскольку он отрицательно влияет на африканские государства.

Лидер ЮАР отмечал, что регулярно общается с президентами обеих стран. В ходе последнего звонка 12 мая Рамапоса рассказал Путину об идее африканских лидеров (в частности, о предложении прекратить огонь) - и российский президент, согласно сообщению Кремля, ее поддержал. Как напомнил лидер ЮАР, Москва никогда не отказывалась от "работы на дипломатическом треке" в ситуации вокруг Украины.

С Зеленским, как сообщила телерадиокорпорация SABC, Рамапоса поговорил на следующий день.

Суть идеи

Основные положения африканской инициативы пока официально не разглашались. Однако, по данным из Претории, предложение предполагает немедленное прекращение огня и превращение ООН в основную площадку по урегулированию кризиса.

Подготовкой миссии, сообщает Международное французское радио, занимается некоммерческая организация Brazzaville Foundation, которая разрабатывает инициативы в области предотвращения и разрешения конфликтов.

По словам главы комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супры Махумапело, странам Африки нужно вовлечь в процесс урегулирования страны НАТО, поскольку именно от них зависит Зеленский - тогда как Путин может принять решение самостоятельно. Группа африканских государств сейчас убеждает поддержать ее инициативу США, Великобританию и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Делегация нескольких стран

Как отмечал Рамапоса, президенты РФ и Украины согласились принять миссию африканских стран в Москве и Киеве. Помимо членов от ЮАР, в нее войдут представители Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды, а возглавит - председательствующий в Африканском союзе президент Коморских островов Азали Ассумани.

По словам главы МИД ЮАР Наледи Пандор, в делегацию войдут президенты шести стран Африки. Ключевая роль, как ожидается, будет отведена Рамапосе и его коллеге из Сенегала Маки Салю.

Африканские страны согласовывают условия и время своей четырехдневной поездки в Москву и Киев, поездка планируется в течение ближайших недель - генеральный директор МИД ЮАР Зане Дагор уточнил, что турне намечено на начало июня. Дальнейшие встречи предполагаются на полях саммита Россия - Африка, запланированного в Санкт-Петербурге на конец июля.

Международная реакция