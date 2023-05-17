Глава МИД Сирии встретился со спецпредставителем главы МИД России

Фейсал Микдад и Владимир Сафронков "рассмотрели ряд проблем, связанных с арабским миром, а также события, происходящие в регионе на различных уровнях", сообщило агентство SANA

БЕЙРУТ, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад провел в среду в саудовском городе Джидда встречу со специальным представителем главы МИД России по ближневосточному урегулированию Владимиром Сафронковым. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его сведениям, участники встречи "рассмотрели ряд проблем, связанных с арабским миром, а также события, происходящие в регионе на различных уровнях".

Встреча прошла в преддверии саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), который намечен на 19 мая. Сирийская сторона примет участие в саммите впервые за 12 лет.

7 мая Совет ЛАГ на экстренном заседании в Каире принял решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. Ее членство в организации было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля арабские государства пошли на сближение с Сирией и оказали ей значительную гуманитарную помощь.