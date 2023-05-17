СМИ: Китай при экспорте беспилотников делает невозможным их применение против КНР

По сведениям South China Morning Post, боевые и разведывательные дроны спроектированы и разработаны так, чтобы распознавать электронные геозоны вокруг границ китайской территории

ГОНКОНГ, 17 мая. /ТАСС/. Китайские производители разведывательных и боевых беспилотников при поставках продукции на экспорт снабжают их технологией, которая делает невозможным их применение против Китая. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post.

По сведениям издания, источник, близкий к военным кругам, заявил, что китайские боевые и разведывательные дроны спроектированы и разработаны так, чтобы распознавать электронные геозоны вокруг границ китайской территории.

Как отметил в конфиденциальной беседе собеседник газеты, информация о таких ограничениях упоминается в инструкциях к беспилотникам. South China Morning Post отмечает, что ранее генеральный директор турецкого производителя боевых беспилотников Baykar Technology Халук Байрактар указал, что из-за таких ограничений многие заказчики отказались от покупки китайских дронов, сделав выбор в пользу турецких разработок.

Китайский военный обозреватель Ли Цзе отметил, что эта технология разрабатывалась десятилетиями. "Контролирующая система соединяется с двигательной и оружейной системами. Это значит, что дроны приостановят полет или запуск вооружений при приближении к китайской границе", - приводит газета его слова. Как отметил он, некоторые беспилотники имеют возможность самоликвидироваться при попытке перенастроить или снять эти ограничения.

Как отмечает газета, в гражданские дроны также встроены ограничения, которые не позволяют им летать в действующих на территории страны бесполетных зонах, например в пределах пятого транспортного кольца в Пекине.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, за последнее десятилетие Китай поставил 220 военных беспилотников в 16 стран мира: наибольшее число дронов приходится на страны Ближнего Востока и Африки.