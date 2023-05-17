G7 рассмотрит вопросы восстановления Украины

Лидеры стран Группы семи обсудят оказание Киеву экономической и гуманитарной помощи

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) рассмотрят на саммите в Хиросиме вопросы восстановления Украины и оказания ей экономической и гуманитарной помощи. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Также будут обсуждаться реконструкция, экономическая и гуманитарная помощь Украине и то, как создать необходимые условия для того, чтобы прогресс на поле боя способствовал прогрессу за столом переговоров, если и когда Украина будет готова сделать это", - сказал советник американского лидера. Он выступил на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося на саммит Группы семи в Японии.

Саммит G7 пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. В день прибытия в Японию, 18 мая, Байден проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Центральными темами для президента Соединенных Штатов в ходе саммита будут конфликт на Украине и активность Пекина в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Байден также планирует провести трехсторонние переговоры с лидерами Южной Кореи и Японии, на которых обсудит вопросы экономической безопасности, расширение военных учений и совместную политику в отношении КНДР.