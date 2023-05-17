Президент Австрии выступил за участие страны в усилиях по разминированию Украины

Глава оборонного ведомства Клаудиа Таннер ранее заявляла, что австрийские военные могли бы отправиться на Украину для оказания поддержки при разминировании, но только после завершения боевых действий

ВЕНА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен раскритиковал правительство страны за нежелание уже сейчас направить на Украину специалистов по разминированию. Об этом сообщает в среду газета Der Standard.

"Я не понимаю, почему федеральное правительство все еще колеблется в вопросе разминирования. <...> Помощь в разминировании гражданских территорий, таких как дома, школы, детские сады или сельскохозяйственные районы, конечно, не противоречит австрийскому нейтралитету, но является вопросом гуманитарного характера", - заявил глава государства на полях проходящего в Рейкьявике саммита Совета Европы.

Ранее глава оборонного ведомства Австрии Клаудиа Таннер заявляла, что австрийские военные могли бы отправиться на Украину для оказания поддержки при разминировании, но только после завершения боевых действий. По словам министра, "все иное противоречило бы конституции". Как отмечает издание, в австрийском министерстве обороны опасаются, что даже участие в гуманитарном разминировании до окончания боевых действий поставит под угрозу нейтралитет страны, так как "стороны конфликта смогут использовать разминированные пути для стратегического наступления".

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в феврале заявлял, что на разминирование Украины уйдут десятилетия.