17 мая, 18:42

Страны G7 намерены выработать общие подходы к Китаю на саммите в Хиросиме

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул необходимость для стран Группы семи "тщательно скоординировать и согласовать в Японии вопросы в сфере экономики, технологий и национальной безопасности"

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Лидеры стран - участниц Группы семи (G7) намерены выработать общие подходы к ситуации вокруг Китая на саммите в Хиросиме 19-21 мая. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Разумеется, общие проблемы и вопросы, связанные с политикой и практикой Китайской Народной Республики, будут подниматься. И я думаю, что по итогам этого саммита вы увидите выработку и сближение фундаментальных принципов нашего подхода к Китайской Народной Республике. Но эти отношения и подходы строятся на общей основе", - сказал советник американского лидера. Он выступил на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося на саммит Группы семи в Хиросиме (Япония).

По словам Салливана, результаты выработки общих подходов к КНР будут обнародованы по итогам саммита. Он также подчеркнул необходимость для G7 в связи с этим "тщательно скоординировать и согласовать в Японии вопросы в сфере экономики, технологий и национальной безопасности". 

Теги:
ЯпонияСШАКитайБайден, ДжоСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация