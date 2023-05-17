Госдеп заявил об отсутствии подвижек в вопросе признания РФ страной - спонсором терроризма

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател сообщил, что принятие американской администрацией соответствующего решения "значительно усложнило бы работу НПО и НКО в регионе"

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил в среду об отсутствии подвижек в вопросе признания России страной - спонсором терроризма.

"У меня нет каких-либо новых данных по вопросу признания [России страной - спонсором терроризма]", - сказал Пател, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге. "Как мы и говорили ранее, работа по признанию [спонсором терроризма] той или иной страны - это основательный политический процесс, у меня нет каких-либо обновлений на этот счет", - продолжил представитель Госдепа.

При этом он подчеркнул, что принятие американской администрацией соответствующего решения "значительно усложнило бы работу НПО и НКО в регионе". "Мы, безусловно, держим это в уме", - подчеркнул Пател.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен не стал соглашаться со словами сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина), который заявил, что глава внешнеполитического ведомства никогда не признает Россию "страной - спонсором терроризма". Согласно американскому законодательству, Госдепартамент обладает правом вносить государства в перечень стран - спонсоров терроризма, а также исключать их.

Белый дом подчеркивал в сентябре 2022 года, что решение администрации США не вносить Россию в американский список стран - спонсоров терроризма является окончательным. С призывом внести в него Россию к Вашингтону обратился Киев. Аналогичные предложения поступили от членов Конгресса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала "мерой идиотического характера" эти инициативы. Дипломат предупреждала, что такие шаги США не остались бы без ответа со стороны России.

В упомянутый список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.