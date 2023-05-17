17 мая, 19:00,
обновлено 17 мая, 20:32
Военная операция на Украине

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву районах Запорожской области

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в среду вечером в нескольких регионах на юге и востоке Украины.

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Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены звучат в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

Ранее издание "Страна" сообщило о серии мощных взрывов в Одессе, где была объявлена воздушная тревога.

В новость были внесены изменения (23:31 мск) — добавлены территории, на которых распространилась воздушная тревога. 

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