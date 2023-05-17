США сообщили об отсутствии планов по поставке F-16 Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил об "интенсивном диалоге" его страны с Великобританией, Данией, "некоторыми другими странами Европы" и США на этот счет

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Решение США не поставлять Украине истребители F-16 не поменялась. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У меня нет сегодня новостей касательно F-16", - сказал советник президента, отвечая на вопрос журналистов о том, поменялась ли позиция американской администрации по этому вопросу за последние несколько недель на фоне смягчения отношения европейских стран к возможности таких поставок Киеву.

Как сообщил 9 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его страна обсуждает с Великобританией, Данией, "некоторыми другими странами Европы" и США возможность передачи Украине истребителей F-16. По словам Рютте, идет "интенсивный диалог".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выступил с утверждением, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16". Однако на Западе скупо комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что это "не произойдет быстро".

Между тем канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака объявила ранее, что Лондон откроет новый учебный центр по подготовке украинских военных летчиков к применению западной авиатехники.