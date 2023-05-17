СМИ узнали о планах США нормализовать отношения Саудовской Аравии и Израиля к концу года

Согласно сведениям портала Axios, американские чиновники считают препятствием для подписания мирного соглашения требование Эр-Рияда предоставить ему доступ к современным системам вооружений

ТАСС, 17 мая. Администрация президента США Джо Байдена намерена добиться соглашения между Саудовской Аравией и Израилем через шесть-семь месяцев. Об этом в среду сообщил портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По их данным, в начале мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита в Саудовскую Аравию обсудил с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом пути нормализации отношений между двумя ближневосточными странами и возможность подписания мирного соглашения между ними к концу 2023 года. После переговоров два дипломата США направились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы сообщить ему о результатах диалога.

Как сообщил один из чиновников, наследный принц ответил Салливану, что Эр-Рияд не намерен предпринимать дополнительные шаги к нормализации отношений с Израилем. Вместо этого страна сконцентрируется на разработке пакета соглашений, который включит в себя укрепление военного сотрудничества с Вашингтоном. Посольство Саудовской Аравии не дало комментариев по запросу портала Axios.

Согласно сведениям издания, американские чиновники считают препятствием для подписания мирного соглашения требование Саудовской Аравии предоставить ей доступ к современным системам вооружений. Также проблемой является намерение Эр-Рияда заручиться поддержкой Вашингтона по ядерной программе, что вызывает беспокойство Израиля.

После прихода к власти в декабре 2022 года Нетаньяху на первом заседании нового кабмина сообщил, что одной из главных задач его правительства станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами. 22 февраля он заявил, что нормализация отношений с Саудовской Аравией положила бы конец арабо-израильскому конфликту.