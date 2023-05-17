США не стали давать оценку о возможном начале контрнаступления Украины

В Вашингтоне заявили о наблюдении активных боевых действий на территории, которую считают украинской

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Вашингтон не берется давать оценки относительно того, начал ли уже Киев контрнаступление, США наблюдают активные боевые действия на территории, которую считают украинской. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос журналиста, он констатировал, что наступательные действия ВСУ не похожи на высадку в Нормандии во время Второй мировой войны. "Военные операции такого типа более динамичные, более многоуровневые и многогранные. Началось ли наступление, зависит от того, как на это посмотреть. И я не стану высказываться об этом. Я предоставлю украинцам давать оценки и сообщать, что они делают", - добавил он, выступая на брифинге для журналистов на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося в Хиросиму на саммит Группы семи 19-21 мая.

"Я лишь скажу, что активные боевые действия идут в некоторых частях Украины", - отметил помощник американского лидера. По его версии, это видно на примере боев вокруг Артемовска (украинское название - Бахмут).

Тема возможного контрнаступления украинских войск обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия в глобальном смысле готова к контрнаступлению.