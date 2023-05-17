17 мая, 20:07
Военная операция на Украине

США не стали давать оценку о возможном начале контрнаступления Украины

В Вашингтоне заявили о наблюдении активных боевых действий на территории, которую считают украинской

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Вашингтон не берется давать оценки относительно того, начал ли уже Киев контрнаступление, США наблюдают активные боевые действия на территории, которую считают украинской. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 17 мая 2023 года

Отвечая на вопрос журналиста, он констатировал, что наступательные действия ВСУ не похожи на высадку в Нормандии во время Второй мировой войны. "Военные операции такого типа более динамичные, более многоуровневые и многогранные. Началось ли наступление, зависит от того, как на это посмотреть. И я не стану высказываться об этом. Я предоставлю украинцам давать оценки и сообщать, что они делают", - добавил он, выступая на брифинге для журналистов на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося в Хиросиму на саммит Группы семи 19-21 мая.

"Я лишь скажу, что активные боевые действия идут в некоторых частях Украины", - отметил помощник американского лидера. По его версии, это видно на примере боев вокруг Артемовска (украинское название - Бахмут).

Тема возможного контрнаступления украинских войск обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия в глобальном смысле готова к контрнаступлению. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация