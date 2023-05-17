Посольства Сирии и Саудовской Аравии возобновят работу в Дамаске и Эр-Рияде

Министр иностранных дел республики Фейсал Микдад сообщил, что "сотрудничество между двумя братскими странами будет соответствовать уровню, которого заслуживают сирийский и саудовский народы"

БЕЙРУТ, 17 мая. /ТАСС/. Сирия сделает все необходимое для скорейшего открытия посольства Саудовской Аравии в Дамаске. Об этом, как передало агентство Sana, заявил в среду министр иностранных дел республики Фейсал Микдад. Он провел переговоры со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Джидде, где проходит заседание Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) перед региональным саммитом 19 мая.

"Руководство наших стран приняло решение о том, что Сирия и Саудовская Аравия будут двигаться вперед в развитии отношений, - сообщил он. - Поэтому посольства Сирии и Саудовской Аравии возобновят в самое ближайшее время работу в Дамаске и Эр-Рияде". Как отметил Микдад, "сотрудничество между двумя братскими странами будет соответствовать уровню, которого заслуживают сирийский и саудовский народы".

Ранее глава МИД поблагодарил Саудовскую Аравию "за ту роль, которую королевство сыграло в последние месяцы для того, чтобы активизировать совместные арабские действия". По его словам, на совещании арабских министров не было разногласий по сирийскому досье.

"Мы приветствуем любую роль арабских стран в послевоенной реконструкции и рассчитываем на их эффективное содействие возвращению сирийских беженцев на родину", - подчеркнул сирийский министр.

15 мая по прибытии в Джидду Микдад заявил, что Сирия "перевернула страницу прошлого и стремится к всестороннему развитию отношений с арабскими странами".

7 мая Совет ЛАГ на экстренном заседании в Каире принял решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. Членство Дамаска в Лиге было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля арабские государства пошли на сближение с Сирией и оказали ей значительную гуманитарную помощь.