В Белграде сообщили об активном развитии отношений между Сербией и США

Президент республики Александр Вучич в ходе телефонного разговора со специальным советником Госдепа Дереком Шолле отметил прогресс в области экономического сотрудничества

БЕЛГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Сербско-американские отношения продолжают активно развиваться не только в военной сфере, но и укрепляются в экономическом секторе. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-службой президента республики Александара Вучича заявлении.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич провел сегодня телефонный разговор со специальным советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Президент Вучич и советник Шолле заключили, что сербско-американские отношения развиваются в хорошем направлении, особенно в области экономического сотрудничества, о чем свидетельствует рост торгового обмена, - отмечается в документе. - Президент указал американскому дипломату на то, что именно сегодня был открыт рейс [авиакомпании] Air Serbia между Белградом и Чикаго, что еще больше укрепит сербско-американские связи".

Вучич и Шолле в ходе беседы также обсудили ситуацию в Косове и Метохии. Представитель США отдельно указал на то, что необходимо "избегать провокаций и конфликтов, а также важно продолжать работу по нормализации [отношений с Приштиной], поддерживая брюссельский диалог".

Ранее сербский лидер подчеркивал, что он убежден в продолжении результативного сотрудничества армий Сербии и США. Премьер-министр республики Ана Брнабич также отмечала, что Белград намерен продолжать вести работу по укреплению сотрудничества с США.