В МИД Словении прокомментировали кампанию по получению временного членства в СБ ООН

По мнению главы ведомства Таню Файон, благодаря кампании стране удалось укрепить контакты с другими государствами

ЛЮБЛЯНА, 17 мая. /ТАСС/. Словенская кампания по получению временного членства в Совбезе ООН на период с 2024 по 2025 год помогла республике укрепить контакты со странами мира. Об этом в среду сообщает Радио и телевидение Словении со ссылкой на министра иностранных и европейских дел страны Таню Файон.

"Кампания буквально вернула Словению на карту мира", - сообщила Файон. По ее словам, в мире страну помнят по событиям 20-30-летней давности. Однако, как отметила глава МИД, благодаря предвыборной кампании, нацеленной на получение статуса непостоянного члена СБ ООН, Словения снова укрепила свои контакты с другими странами, что является инвестицией в будущее.

27 сентября 2022 года политик официально представила кандидатуру республики на получение непостоянного членства в Совете Безопасности ООН на период с 2024 по 2025 год. "Укрепляем доверие, защищаем будущее" - это слоган кампании, который, по ее мнению, отражает деятельность республики на международной арене.

2 августа Файон сообщила о том, что Словения заинтересована в получении непостоянного членства в Совете Безопасности ООН на период с 2024 по 2025 год.