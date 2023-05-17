Ракетный эсминец ВМС США зашел в порт Лимасола

Заход эсминца совпал с проведением на Кипре многонациональных военных учений Argonaut 2023, во время которых будут, в частности, отрабатываться поисково-спасательные операции

НИКОСИЯ, 17 мая. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец Arleigh Burke зашел в среду в порт Лимасола. Как заявил журналистам министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас, это является "доказательством сильной позиции" республики в регионе.

Заход эсминца совпал по времени с проведением на острове многонациональных военных учений Argonaut 2023, во время которых будут, в частности, отрабатываться поисково-спасательные операции. Традиционно в маневрах участвуют Великобритания, Греция, Египет, Израиль, Италия, США и Франция.

"Кипр является важным региональным партнером, <...> и укрепление партнерских отношений во время захода в порт делает связи прочными, демонстрирует общую приверженность обеспечению морской безопасности и региональной стабильности", - говорится, в частности, в заявлении ВМС США. Во время стоянки у экипажа будет возможность "изучить окрестности, посетить объекты культурного наследия и пообщаться с жителями Кипра".

"Это важная остановка в стратегически важном регионе Восточного Средиземноморья", - заявил командир эсминца Пит Флинн.

Кипрские власти в последнее время активно расширяют военное сотрудничество с США. В начале апреля в порт Лимасола зашла ударная атомная подводная лодка США San Juan класса Los Angeles. На ее борт поднялся президент Кипра Никос Христодулидис. Американская сторона в свою очередь обращает внимание на растущее партнерство между Республикой Кипр и Соединенными Штатами в области морской безопасности, борьбы с терроризмом и реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, а также в сфере кибербезопасности.

Осенью прошлого года Вашингтон объявил о полном снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр, которое ввел в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения его греческой и турецкой частей.