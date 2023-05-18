17 мая, 21:25

Киссинджер считает, что проект РФ по гарантиям безопасности мог стать основой для диалога

AP Photo/ Jacquelyn Martin
Генри Киссинджер
© AP Photo/ Jacquelyn Martin

Бывший госсекретарь США подчеркнул, что, допустив вступление в будущем Украины и Грузии в НАТО, Вашингтон совершил ошибку

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Предложенный Россией проект договора с США о гарантиях безопасности мог бы стать основой для диалога между сторонами, но не был воспринят серьезно властями Соединенных Штатов. Такое мнение в опубликованном в среду интервью журналу The Economist высказал бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер.

"Мы не восприняли это серьезно. Это [соглашение] было неприемлемо само по себе, однако могло послужить отправной точкой", - сказал Киссинджер, добавив, что попытка сторон завязать диалог могла быть осложнена крайне неприязненным личным отношением к президенту РФ Владимиру Путину со стороны главного американского переговорщика (предположительно имеется в виду заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Бывший госсекретарь обратил внимание на то, что так называемый Берлинский ультиматум первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева стал основой для длительных советско-американских переговоров, которые в 1971 году привели к подписанию четырехстороннего соглашения по Берлину. Однако в случае с Украиной попытки завязать конструктивный диалог сделано не было. Киссинджер также подчеркнул, что, допустив вступление в будущем Украины и Грузии в НАТО, США совершили ошибку, но добавил, что это "не оправдывает действий России".

Он также отметил, что начатая Россией специальная военная операция и ее последствия заставили пересмотреть многие оценки, в том числе и личную позицию Киссинджера по вопросу о нейтралитете Украины. Теперь он сам считает необходимым вступление в НАТО Украины, ставшей "значимым государством", с которым начинает вновь выстраивать отношения Китай, который, по словам дипломата, "заинтересован в независимой Украине".

По словам Киссинджера, участие Пекина в выработке мирного плана по Украине осложнит ход дискуссий по этому вопросу, однако вместе с тем могло бы стать основой для снятия напряженности в американо-китайских отношениях. Он также высказал мнение, что при определенных условиях Китай "мог бы неохотно согласиться на членство Украины в НАТО". 

Теги:
СШАРоссияКиссинджер, Генри Альфред
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация