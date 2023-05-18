Киссинджер считает, что проект РФ по гарантиям безопасности мог стать основой для диалога

Бывший госсекретарь США подчеркнул, что, допустив вступление в будущем Украины и Грузии в НАТО, Вашингтон совершил ошибку

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Предложенный Россией проект договора с США о гарантиях безопасности мог бы стать основой для диалога между сторонами, но не был воспринят серьезно властями Соединенных Штатов. Такое мнение в опубликованном в среду интервью журналу The Economist высказал бывший госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер.

"Мы не восприняли это серьезно. Это [соглашение] было неприемлемо само по себе, однако могло послужить отправной точкой", - сказал Киссинджер, добавив, что попытка сторон завязать диалог могла быть осложнена крайне неприязненным личным отношением к президенту РФ Владимиру Путину со стороны главного американского переговорщика (предположительно имеется в виду заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман).

Бывший госсекретарь обратил внимание на то, что так называемый Берлинский ультиматум первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева стал основой для длительных советско-американских переговоров, которые в 1971 году привели к подписанию четырехстороннего соглашения по Берлину. Однако в случае с Украиной попытки завязать конструктивный диалог сделано не было. Киссинджер также подчеркнул, что, допустив вступление в будущем Украины и Грузии в НАТО, США совершили ошибку, но добавил, что это "не оправдывает действий России".

Он также отметил, что начатая Россией специальная военная операция и ее последствия заставили пересмотреть многие оценки, в том числе и личную позицию Киссинджера по вопросу о нейтралитете Украины. Теперь он сам считает необходимым вступление в НАТО Украины, ставшей "значимым государством", с которым начинает вновь выстраивать отношения Китай, который, по словам дипломата, "заинтересован в независимой Украине".

По словам Киссинджера, участие Пекина в выработке мирного плана по Украине осложнит ход дискуссий по этому вопросу, однако вместе с тем могло бы стать основой для снятия напряженности в американо-китайских отношениях. Он также высказал мнение, что при определенных условиях Китай "мог бы неохотно согласиться на членство Украины в НАТО".