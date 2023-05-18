В Тунисе начались военные учения "Африканский лев - 2023" с участием подразделений ВС США

Они завершатся 6 июня

РАБАТ, 18 мая. /ТАСС/. Военные учения "Африканский лев - 2023" с участием тунисских и американских военнослужащих стартовали на северо-востоке Туниса. Об этом сообщило в среду агентство Tunis Afrique Presse.

Учения, организованные тунисской армией и Африканским командованием Вооруженных сил США, начались на военной базе Буфиша в городе Набёль, расположенном на северо-востоке страны. Они продлятся до 6 июня.

Целью "Африканского льва" является повышение оперативных возможностей тунисской армии путем проведения полевых учений, совместных маневров, военно-морских и военно-воздушных операций.

Учения также включают теоретические курсы в области военной инженерии, кибербезопасности, юриспруденции и связей с общественностью.

В этом году военные учения "Африканский лев - 2023" пройдут также на территории Марокко. 4 мая председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс (республиканец от штата Алабама) сообщил, что в них примут участие тысячи американских военнослужащих.