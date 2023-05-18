Британская авианосная группа вновь совершит поход в Индо-Тихоокеанский регион в 2025 году

В прошлый раз она посещала регион в 2021 году

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Британская авианосная группа совершит новый поход в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) в 2025 году в целях "защиты мира и стабильности". Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером канцелярией главы британского правительства Риши Сунака.

"Авианосная группа [Соединенного Королевства] в 2025 году вернется в Индо-Тихоокеанский регион, который посетила в 2021 году во время своего первого плавания. Группа, состоящая из авианосца, кораблей сопровождения и самолетов будет взаимодействовать с Силами самообороны Японии и другими региональными партнерами, помогая защищать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в документе.

Сунак формально объявит о предстоящем походе в четверг во время визита в Японию.

В канцелярии не уточняют, какой из двух британских авианосцев будет возглавлять группу. Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"), введенный в состав британского флота в 2017 году, совершил поход в ИТР два года назад, что должно было служить иллюстрацией новой внешнеполитической стратегии Лондона, в которой региону уделяется повышенное внимание. HMS Prince of Wales ("Принц Уэльский"), который ввели в эксплуатацию в 2019 году, сейчас находится на длительном ремонте в связи с выявленным дефектом гребного винта. Авианосцы нового типа рассчитаны на то, чтобы нести на борту по 36 истребителей F-35В, а также 4 вертолета, однако в случае необходимости способны принять до 70 истребителей.