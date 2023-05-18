СМИ: спецпредставитель КНР планирует посетить Брюссель на следующей неделе

Визит в Бельгию не был заявлен в графике турне политика

ТАСС, 18 мая. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй планирует посетить Брюссель на следующей неделе. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По их данным, спецпредставитель КНР планирует нанести визит чиновникам в Брюсселе перед поездкой в Москву.

Газета отмечает, что в графике турне, объявленном МИД КНР, визит в столицу Бельгии заявлен не был. Ожидается, что в Брюсселе Ли Хуэй встретится с управляющим директором внешнеполитической службы ЕС по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гуннаром Вигандом.

По информации МИД Украины, Ли Хуэй 16-17 мая посетил с визитом Киев. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что спецпредставителем Китая планировалось посещение России, Германии, Польши и Франции для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Как уточнил китайский дипломат, Пекин постоянно внимательно следит за обстановкой на Украине и стремится принимать активное участие в процессе мирного урегулирования кризисной ситуации в этой стране.