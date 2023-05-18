Глава британских ВМС призвал к созданию средств противодействия российским подлодкам

Бен Ки обосновал такое заявление тем, что Россия сейчас активно задействует самые современные подлодки

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Глава ВМС Великобритании адмирал Бен Ки считает необходимым вкладывать значительные средства в разработку и создание средств противодействия новым российским субмаринам. Об этом он заявил в среду на конференции, посвященной развитию британского флота.

"Глядя на то, как Россия активно задействует свои самые современные подлодки - одни из лучших в мире по показателю бесшумности, - следует ожидать, что я буду вкладывать средства в передовые противолодочные возможности, которые позволят нам обнаруживать, находить и при необходимости поражать их. Это недешево, но я не считаю желательным вариантом оказаться вторыми в сфере противолодочной обороны. Через неделю мы отмечаем 80-летие Битвы за Атлантику, и в то время такой вариант не рассматривался. Не должен он рассматриваться и сейчас," - сказал адмирал.

Говоря о будущих возможностях британских ВМС, Ки упомянул о разработке квантовых акселерометров, которые должны позволить осуществлять навигацию в условиях отказа спутников, а также о роли искусственного интеллекта, который позволил бы сделать британские корабли более живучими и опасными для противника. Он также заявил, что в будущем все большую роль в британских ВМС будут играть беспилотники.