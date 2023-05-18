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Военная операция на Украине

На Украине исключили урегулирование конфликта без участия Китая

AP Photo/ John Minchillo
Первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова
© AP Photo/ John Minchillo

Первый замглавы украинского внешнеполитического ведомства Эмине Джапарова указала на приверженность КНР международной безопасности и ее статус экономической державы

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Процесс урегулирования конфликта на Украине не сможет обойтись без Китая, учитывая его позиции в мире. Такое мнение в интервью японской газете Asahi, выдержки из которого приводятся в четверг, выразила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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"В решении этой сложной ситуации не обойтись без участия Китая, учитывая его приверженность международной безопасности, статус постоянного члена Совета безопасности ООН и статус экономической державы", - отметила Джапарова, которая присутствовала при недавнем телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином. По ее словам, этот разговор прошел в "конструктивной и теплой атмосфере". "Разговор длился 59 минут. Это очень важный момент", - добавила она. По мнению Джапаровой, важность также представляет тот факт, что до китайского лидера было напрямую донесено видение ситуации украинской стороной.

Си Цзиньпин 26 апреля провел первую с начала специальной военной операции России на Украине телефонную беседу с Зеленским. Китайский лидер подтвердил готовность Пекина способствовать налаживанию переговорного процесса с целью прекращения конфликта. Он также сообщил о намерении направить специального представителя правительства КНР по вопросам Евразии "на Украину и в другие страны", чтобы "подробно обсудить со всеми заинтересованными сторонами политическое урегулирование украинского кризиса".

По информации МИД Украины, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил с визитом Киев. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее сообщил, что спецпредставителем Китая планировалось посещение России, Германии, Польши и Франции для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Как уточнил китайский дипломат, Пекин постоянно внимательно следит за обстановкой на Украине и стремится принимать активное участие в процессе мирного урегулирования кризисной ситуации в этой стране. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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