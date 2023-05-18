Антонов назвал новые попытки ЦРУ вербовать россиян частью гибридной войны против РФ

По словам посла РФ в Соединенных Штатах, на территории посольства при использовании YouTube регулярно всплывает реклама в виде вербовочных видеороликов от имени ФБР

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вербовать россиян путем размещения пропагандистских видеороликов являются провокацией и частью гибридной войны против РФ. Об этом в среду заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб. На территории посольства, например, при использовании портала YouTube регулярно всплывает так называемая таргетированная реклама в виде вербовочных видеороликов от имени ФБР. Указываются телефоны, по которым можно позвонить и стать предателем. Началось это еще в прошлом году. Речь идет о скоординированной кампании в рамках развязанной против Российской Федерации гибридной войны", - отметил дипломат, комментируя опубликованный 16 мая ЦРУ видеоролик с призывом к россиянам делиться информацией.

"Недоброжелатели на Западе еще со времен поражения Наполеона осознали непоколебимость нашей страны перед атаками извне. Вот и сейчас, провалив свой санкционный блицкриг и понимая невозможность нанести нам военное поражение, стараются посеять смуту в российском обществе, - подчеркнул посол РФ. - Задача - сделать так, чтобы у нас было все перевернуто вверх дном, а мы сами себе больше не верили. Тогда, дескать, можно брать Россию голыми руками".

Антонов отметил, что уверен "российский народ хорошо усвоил уроки истории и не допустит попыток расколоть свое единство. Специальная военная операция пользуется консенсусной поддержкой среди граждан и политических сил нашей страны. Такова реальность. Это стоило бы учитывать горе-креативщикам в Вашингтоне, а не тратить деньги американских налогоплательщиков на пустопорожние проекты".

Сотрудники ЦРУ в понедельник сообщили в своем канале в Telegram, что данная разведслужба США "впервые установила присутствие" в этом мессенджере для обращения к тем, кто "чувствует необходимость сотрудничать с управлением". В Telegram-канале был опубликован пропагандистский видеоролик на русском языке. В сообщении говорилось, что управление, в частности, заинтересовано в получении информации "об экономике или высшем руководстве Российской Федерации".

Представители ЦРУ подтвердили в понедельник журналистам американского телеканала CNN, что рассчитывают путем публикации сообщений и видеороликов в Telegram и соцсетях получить от россиян "информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты".